Наушники Belkin SoundForm Rhythm поддерживают быструю зарядку и работают до 28 часов от батареи

Belkin представила беспроводные наушники SoundForm Rhythm в Индии. Новинка оснащена компактным зарядным кейсом и изготовлена из 75% переработанного пластика, а упаковка полностью лишена пластика, что подчеркивает экологическую направленность компании.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 с функцией Multipoint, позволяющей одновременно подключать два устройства. Также предусмотрено активное шумоподавление (ENC) для улучшения качества звонков. Время автономной работы составляет 8 часов, а с кейсом – до 28 часов. Быстрая зарядка через USB-C дает 90 минут работы после 10 минут подзарядки.

SoundForm Rhythm имеют защиту от влаги по стандарту IPX5 и двухлетнюю гарантию. Цена устройства – 2 499 рупий, продажи уже стартовали на Amazon India и в ряде розничных магазинов.