Навушники Belkin SoundForm Rhythm підтримують швидку зарядку та працюють до 28 годин від батареї21.02.25
Belkin представила бездротові навушники SoundForm Rhythm в Індії. Новинка оснащена компактним зарядним кейсом і виготовлена з 75% переробленого пластику, а упаковка повністю позбавлена пластику, що наголошує на екологічній спрямованості компанії.
Навушники підтримують Bluetooth 5.3 з функцією Multipoint, що дозволяє одночасно підключати два пристрої. Також передбачено активне шумозаглушення (ENC) для покращення якості дзвінків. Час автономної роботи складає 8 годин, з кейсом – до 28 годин. Швидке заряджання через USB-C дає 90 хвилин роботи після 10 хвилин підзарядки.
SoundForm Rhythm мають захист від вологи за стандартом IPX5 та дворічну гарантію. Ціна пристрою – 2499 рупій, продажі вже стартували на Amazon India і в ряді роздрібних магазинів.
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