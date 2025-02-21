Навушники Belkin SoundForm Rhythm підтримують швидку зарядку та працюють до 28 годин від батареї

Belkin представила бездротові навушники SoundForm Rhythm в Індії. Новинка оснащена компактним зарядним кейсом і виготовлена ​​з 75% переробленого пластику, а упаковка повністю позбавлена ​​пластику, що наголошує на екологічній спрямованості компанії.

Навушники підтримують Bluetooth 5.3 з функцією Multipoint, що дозволяє одночасно підключати два пристрої. Також передбачено активне шумозаглушення (ENC) для покращення якості дзвінків. Час автономної роботи складає 8 годин, з кейсом – до 28 годин. Швидке заряджання через USB-C дає 90 хвилин роботи після 10 хвилин підзарядки.

SoundForm Rhythm мають захист від вологи за стандартом IPX5 та дворічну гарантію. Ціна пристрою – 2499 рупій, продажі вже стартували на Amazon India і в ряді роздрібних магазинів.