Наушники Baseus MC1 получили технологию 360° звука, тройную магнитную диафрагму и автономность 40 часов27.11.24
Baseus выпустила новые накладные наушники MC1, ориентированные на доступный ценовой сегмент. По цене $37 они предлагают хороший набор функций для своих возможностей.
Наушники имеют открытую посадку, что делает их комфортными для длительного использования. Амбушюры выполненные из мягкого силикона, адаптируются к форме ушей, обеспечивая комфорт и надежную фиксацию.
Наушники Baseus MC1 оснащены
- Трехмагнитными драйверами с композитной диафрагмой, что обеспечивает глубокие басы, детализированные средние частоты и четкие высокие.
- Алгоритмом AI Dynamic Bass Enhancement, который выполняет 48 000 проверок в секунду для оптимизации низких частот.
- Технологиями BISA для улучшения пространственного звучания, создающими объемный 360-градусный звук.
Наушники используют обратное шумоподавление в сочетании с алгоритмом DNN Deep Sense.
- Bluetooth 5.4 для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров.
- До 40 часов работы с зарядным чехлом.
- Зарядка через Type-C.
Наушники выпускаются в двух цветах — Starlight White и Interstellar Black. Для управления предусмотрены физические кнопки, которые упрощают использование.
Baseus представила проводные полноразмерные наушники GoPlay 1 Max по цене около $21, доступные на JD.com. Гарнитура оснащена 40-мм двойными динамиками, обеспечивающими чистое звучание с глубокими басами, а технология SNR снижает фоновый шум, что помогает лучше воспринимать игровые звуковые сигналы.
Наушники имеют сетчатые амбушюры для комфортного ношения и регулируемое оголовье с металлической рамой для удобной посадки. Микрофон съемный и всенаправленный, с возможностью гибкой настройки для четкой передачи голоса. Элементы управления включают колесико громкости, переключатель микрофона и тумблер включения.
Наушники совместимы с ПК, консолями и мобильными устройствами через 3,5-мм разъем, весят 258 г и воспроизводят звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с чувствительностью 102 дБ.
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