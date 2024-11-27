Наушники Baseus MC1 получили технологию 360° звука, тройную магнитную диафрагму и автономность 40 часов

Baseus выпустила новые накладные наушники MC1, ориентированные на доступный ценовой сегмент. По цене $37 они предлагают хороший набор функций для своих возможностей.

Наушники имеют открытую посадку, что делает их комфортными для длительного использования. Амбушюры выполненные из мягкого силикона, адаптируются к форме ушей, обеспечивая комфорт и надежную фиксацию.

Наушники Baseus MC1 оснащены

Трехмагнитными драйверами с композитной диафрагмой, что обеспечивает глубокие басы, детализированные средние частоты и четкие высокие.

Алгоритмом AI Dynamic Bass Enhancement, который выполняет 48 000 проверок в секунду для оптимизации низких частот.

Технологиями BISA для улучшения пространственного звучания, создающими объемный 360-градусный звук.

Наушники используют обратное шумоподавление в сочетании с алгоритмом DNN Deep Sense.

Bluetooth 5.4 для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров.

До 40 часов работы с зарядным чехлом.

Зарядка через Type-C.

Наушники выпускаются в двух цветах — Starlight White и Interstellar Black. Для управления предусмотрены физические кнопки, которые упрощают использование.

Baseus представила проводные полноразмерные наушники GoPlay 1 Max по цене около $21, доступные на JD.com. Гарнитура оснащена 40-мм двойными динамиками, обеспечивающими чистое звучание с глубокими басами, а технология SNR снижает фоновый шум, что помогает лучше воспринимать игровые звуковые сигналы.

Наушники имеют сетчатые амбушюры для комфортного ношения и регулируемое оголовье с металлической рамой для удобной посадки. Микрофон съемный и всенаправленный, с возможностью гибкой настройки для четкой передачи голоса. Элементы управления включают колесико громкости, переключатель микрофона и тумблер включения.

Наушники совместимы с ПК, консолями и мобильными устройствами через 3,5-мм разъем, весят 258 г и воспроизводят звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с чувствительностью 102 дБ.