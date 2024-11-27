Навушники Baseus MC1 отримали технологію 360° звуку, потрійну магнітну діафрагму та автономність 40 годин

Baseus випустила нові накладні навушники MC1, орієнтовані на доступний ціновий сегмент. За ціною $37 вони пропонують добрий набір функцій для своїх можливостей.

Навушники мають відкриту посадку, що робить їх комфортними для тривалого використання. Амбушюри виконані з м’якого силікону, адаптуються до форми вух, забезпечуючи комфорт та надійну фіксацію.

Навушники Baseus MC1 оснащені

Трьохмагнітними драйверами з композитною діафрагмою, що забезпечує глибокі баси, деталізовані середні частоти та чіткі високі.

Алгоритм AI Dynamic Bass Enhancement, який виконує 48 000 перевірок за секунду для оптимізації низьких частот.

Технологіями BISA для покращення просторового звучання, що створюють об’ємний 360-градусний звук.

Навушники використовують зворотне шумозаглушення у поєднанні з алгоритмом DNN Deep Sense.

Bluetooth 5.4 для стабільного з’єднання на відстані до 10 метрів.

До 40 годин роботи із зарядним чохлом.

Заряджання через Type-C.

Навушники випускаються у двох кольорах – Starlight White та Interstellar Black. Для керування передбачені фізичні кнопки, які полегшують використання.

Baseus представила дротові повнорозмірні навушники GoPlay 1 Max за ціною близько $21, доступні на JD.com. Гарнітура оснащена 40-мм подвійними динаміками, що забезпечують чисте звучання з глибокими басами, а технологія SNR знижує шум фону, що допомагає краще сприймати ігрові звукові сигнали.

Навушники мають сітчасті амбушюри для комфортного носіння та регульоване оголов’я з металевою рамою для зручної посадки. Мікрофон знімний та всеспрямований, з можливістю гнучкого налаштування для чіткої передачі голосу. Елементи управління включають коліщатко гучності, перемикач мікрофона та тумблер включення.

Навушники сумісні з ПК, консолями та мобільними пристроями через 3,5-мм роз’єм, важать 258 г та відтворюють звук у діапазоні від 20 Гц до 20 кГц з чутливістю 102 дБ.