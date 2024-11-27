Навушники Baseus MC1 отримали технологію 360° звуку, потрійну магнітну діафрагму та автономність 40 годин27.11.24
Baseus випустила нові накладні навушники MC1, орієнтовані на доступний ціновий сегмент. За ціною $37 вони пропонують добрий набір функцій для своїх можливостей.
Навушники мають відкриту посадку, що робить їх комфортними для тривалого використання. Амбушюри виконані з м’якого силікону, адаптуються до форми вух, забезпечуючи комфорт та надійну фіксацію.
Навушники Baseus MC1 оснащені
- Трьохмагнітними драйверами з композитною діафрагмою, що забезпечує глибокі баси, деталізовані середні частоти та чіткі високі.
- Алгоритм AI Dynamic Bass Enhancement, який виконує 48 000 перевірок за секунду для оптимізації низьких частот.
- Технологіями BISA для покращення просторового звучання, що створюють об’ємний 360-градусний звук.
Навушники використовують зворотне шумозаглушення у поєднанні з алгоритмом DNN Deep Sense.
- Bluetooth 5.4 для стабільного з’єднання на відстані до 10 метрів.
- До 40 годин роботи із зарядним чохлом.
- Заряджання через Type-C.
Навушники випускаються у двох кольорах – Starlight White та Interstellar Black. Для керування передбачені фізичні кнопки, які полегшують використання.
Baseus представила дротові повнорозмірні навушники GoPlay 1 Max за ціною близько $21, доступні на JD.com. Гарнітура оснащена 40-мм подвійними динаміками, що забезпечують чисте звучання з глибокими басами, а технологія SNR знижує шум фону, що допомагає краще сприймати ігрові звукові сигнали.
Навушники мають сітчасті амбушюри для комфортного носіння та регульоване оголов’я з металевою рамою для зручної посадки. Мікрофон знімний та всеспрямований, з можливістю гнучкого налаштування для чіткої передачі голосу. Елементи управління включають коліщатко гучності, перемикач мікрофона та тумблер включення.
Навушники сумісні з ПК, консолями та мобільними пристроями через 3,5-мм роз’єм, важать 258 г та відтворюють звук у діапазоні від 20 Гц до 20 кГц з чутливістю 102 дБ.
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