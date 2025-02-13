Наушники Apple PowerBeats Pro 2 получили мониторинг сердечного ритма13.02.25
Beats, принадлежащая Apple, представила новое поколение беспроводных наушников PowerBeats Pro 2. Они сохранили спортивный дизайн с регулируемыми дужками для надежной фиксации, но стали на 20% легче, а их футляр уменьшился на 33% и теперь поддерживает беспроводную зарядку Qi и USB-C.
Одним из главных нововведений стала функция мониторинга сердечного ритма. Светодиодные оптические датчики на каждом наушнике анализируют кровоток, а алгоритм передает данные в Nike Run Club, Peloton и Apple Health.
В iOS мониторинг запускается автоматически, на Android его нужно активировать вручную. Заявленное время работы — 8 часов с ANC (10 часов без него) и до 36 часов с подзарядкой от кейса. Влагозащита осталась на уровне IPX4.
Наушники работают на чипе Apple H2, который обеспечивает активное шумоподавление (ANC) и интеграцию с экосистемой Apple — от персонализированного пространственного аудио до Find My.
Apple PowerBeats Pro 2 доступны в оранжевом, фиолетовом, сером и черном цветах. В комплекте пять размеров насадок, а стоимость составляет $249.
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