Навушники Apple PowerBeats Pro 2 отримали моніторинг серцевого ритму13.02.25
Beats, що належить Apple, представила нове покоління бездротових навушників PowerBeats Pro 2. Вони зберегли спортивний дизайн із регульованими дужками для надійної фіксації, але стали на 20% легше, а їхній футляр зменшився на 33% і тепер підтримує бездротову зарядку Qi та USB-C.
Одним із головних нововведень стала функція моніторингу серцевого ритму. Світлодіодні оптичні датчики на кожному навушнику аналізують кровотік, а алгоритм передає дані в Nike Run Club, Peloton та Apple Health.
В iOS моніторинг запускається автоматично, на Android його потрібно активувати вручну. Заявлений час роботи – 8 годин з ANC (10 годин без нього) та до 36 годин з підзарядкою від кейсу. Вологозахист залишився на рівні IPX4.
Навушники працюють на чіпі Apple H2, який забезпечує активне шумозаглушення (ANC) та інтеграцію з екосистемою Apple – від персоналізованого просторового аудіо до Find My.
Apple PowerBeats Pro 2 доступні в помаранчевому, фіолетовому, сірому та чорному кольорах. У комплекті є п’ять розмірів насадок, а вартість складає $249.
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