Наушники Apple Beats Studio Pro выпустили в новом в цвете Matte White

Apple представила новую версию наушников Beats Studio Pro в эксклюзивном цвете Matte White, спустя год после релиза оригинальной модели. Новинка доступна для покупки исключительно на платформе Amazon по цене $249.95.

В плане характеристик наушники не претерпели изменений. Они оснащены 40-миллиметровыми драйверами, шестью микрофонами для улучшенной системы активного шумоподавления (ANC) и режимом прозрачности, что позволяет пользователю слышать окружающие звуки при необходимости.

Модель поддерживает технологию пространственного звучания Spatial Audio, а также интеграцию с сервисом Find My для поиска устройства. Наушники легко синхронизируются с устройствами на базе iOS и Android. Время автономной работы Beats Studio Pro составляет до 40 часов на одном заряде.

В прошлом году Apple представила новые TWS-наушники Beats Studio Buds+. Модель представляет собой улучшенную версию оригинальных Beats Studio Buds. Наушники доступны в трех цветах: Transparent, Black и Ivory.

Наушники Beats Studio Buds+ получили в 3 раза увеличенные динамики. Благодаря этому Apple смогла улучшить работу ANC и режим прозрачности. Также Beats Studio Buds+ могут похвастаться возросшей до 36 часов автономностью.

Новинка поддерживает технологию быстрого сопряжения с Android (Google Fast Pair) и iOS-устройствами. Помимо этого, в наушниках есть защита IPX4, функция объемного звучания Spatial Audio из Dolby Atmos и быстрая зарядка (10 минут обеспечивают до 1 часа работы устройства).