Навушники Apple Beats Studio Pro випустили в новому кольорі Matte White27.09.24
Apple представила нову версію навушників Beats Studio Pro в ексклюзивному кольорі Matte White, через рік після релізу оригінальної моделі. Новинка доступна для покупки виключно на платформі Amazon за ціною 249,95 дол.
У плані характеристик навушники не зазнали змін. Вони оснащені 40-міліметровими драйверами, шістьма мікрофонами для покращеної системи активного шумоподавлення (ANC) та режимом прозорості, що дозволяє користувачеві чути навколишні звуки за потреби.
Модель підтримує технологію просторового звучання Spatial Audio, а також інтеграцію із сервісом Find My для пошуку пристрою. Навушники легко синхронізуються з пристроями на базі iOS та Android. Час автономної роботи Beats Studio Pro складає до 40 годин на одному заряді.
Торік Apple представила нові TWS-навушники Beats Studio Buds+. Модель є покращеною версією оригінальних Beats Studio Buds. Навушники доступні у трьох кольорах: Transparent, Black та Ivory.
Навушники Beats Studio Buds+ отримали втричі збільшені динаміки. Завдяки цьому Apple змогла поліпшити роботу ANC і режим прозорості. Також Beats Studio Buds+ можуть похвалитися збільшеною до 36 годин автономністю.
Новинка підтримує технологію швидкого поєднання з Android (Google Fast Pair) та iOS-пристроями. Крім цього, навушники мають захист IPX4, функцію об’ємного звучання Spatial Audio з Dolby Atmos і швидку зарядку (10 хвилин забезпечують до 1 години роботи пристрою).
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою
Процесор, дискретна відеокарта, сканер відбитків пальців, великий накопичувач – все це атрибут просунутого офісного ноутбука. Але щоб утримати ціну Acer Aspire 16 A16-51GM-7242, компанія трохи пішла на поступки. Розберемося у чому саме
Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Навушники Apple Beats Studio Pro випустили в новому кольорі Matte WhiteBluetooth навушники
У плані характеристик навушники Apple Beats Studio Pro не зазнали змін. Вони оснащені 40-міліметровими драйверами, шістьма мікрофонами для покращеної системи активного шумоподавлення (ANC)
Telegram передаватиме IP-адресу та номер телефону користувача на запит правоохоронних органівзакон месенджер оновлення Телеграм
Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності, щоб ефективніше боротися з порушеннями