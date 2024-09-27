Навушники Apple Beats Studio Pro випустили в новому кольорі Matte White

Apple представила нову версію навушників Beats Studio Pro в ексклюзивному кольорі Matte White, через рік після релізу оригінальної моделі. Новинка доступна для покупки виключно на платформі Amazon за ціною 249,95 дол.

У плані характеристик навушники не зазнали змін. Вони оснащені 40-міліметровими драйверами, шістьма мікрофонами для покращеної системи активного шумоподавлення (ANC) та режимом прозорості, що дозволяє користувачеві чути навколишні звуки за потреби.

Модель підтримує технологію просторового звучання Spatial Audio, а також інтеграцію із сервісом Find My для пошуку пристрою. Навушники легко синхронізуються з пристроями на базі iOS та Android. Час автономної роботи Beats Studio Pro складає до 40 годин на одному заряді.

Торік Apple представила нові TWS-навушники Beats Studio Buds+. Модель є покращеною версією оригінальних Beats Studio Buds. Навушники доступні у трьох кольорах: Transparent, Black та Ivory.

Навушники Beats Studio Buds+ отримали втричі збільшені динаміки. Завдяки цьому Apple змогла поліпшити роботу ANC і режим прозорості. Також Beats Studio Buds+ можуть похвалитися збільшеною до 36 годин автономністю.

Новинка підтримує технологію швидкого поєднання з Android (Google Fast Pair) та iOS-пристроями. Крім цього, навушники мають захист IPX4, функцію об’ємного звучання Spatial Audio з Dolby Atmos і швидку зарядку (10 хвилин забезпечують до 1 години роботи пристрою).