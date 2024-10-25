Наушники Amazfit Up используют искусственный интеллект в системе шумоподавления25.10.24
Компания Amazfit выпустила наушники открытого типа Up, предназначенные для занимающихся спортом. В отличие от традиционных наушников, Amazfit Up имеют клипсовую конструкцию, которая оставляет ушной канал открытым.
Amazfit Up используют алгоритмы искусственного интеллекта для уменьшения фонового шума во время звонков, улучшая четкость звука в громкой среде. В сочетании со смартчасами Amazfit пользователи наушников получают обновление тренировок в реальном времени и пошаговую навигацию. Amazfit Up весят 5 граммов (каждый).
Новинка защищена от пыли и воды по стандарту IP54. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и Bluetooth Multipoint, что позволяет подключаться к двум гаджетам одновременно. Аккумулятор работает до 6 часов в одном заряде. Кейс увеличивает этот показатель до 18 часов. Новинка полностью заряжается через порт USB-C через 2 часа.
Наушники снабжены черным цветом, текстурированной поверхностью и имеют физическую кнопку для управления воспроизведением, звонками и голосовыми помощниками.
Представлен Amazfit Up: спортивные TWS-наушники открытого типа за $49
Amazfit Up уже можно купить за $49.99/£44.90/€49.90. Кстати, покупатели в некоторых странах могут получить наушники бесплатно при покупке смартчасов Amazfit Balance или T-Rex 3. Акция действует до 27 октября.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покроет все нужды авторов, редакторов, создателей, творцов и прочих созидателей контента
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Наушники Amazfit Up используют искусственный интеллект в системе шумоподавленияAmazfit искусственный интеллект наушники
Amazfit Up используют алгоритмы искусственного интеллекта для уменьшения фонового шума во время звонков, улучшая четкость звука в громкой среде.
К 2029 году процессоры ARM будут у 40% ноутбуковноутбук процессор статистика
Аналитики TechInsights прогнозируют значительное увеличение доли процессоров ARM в сегменте ноутбуков, и к концу десятилетия ARM может занять до 40% рынка