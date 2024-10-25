Наушники Amazfit Up используют искусственный интеллект в системе шумоподавления

Компания Amazfit выпустила наушники открытого типа Up, предназначенные для занимающихся спортом. В отличие от традиционных наушников, Amazfit Up имеют клипсовую конструкцию, которая оставляет ушной канал открытым.

Amazfit Up используют алгоритмы искусственного интеллекта для уменьшения фонового шума во время звонков, улучшая четкость звука в громкой среде. В сочетании со смартчасами Amazfit пользователи наушников получают обновление тренировок в реальном времени и пошаговую навигацию. Amazfit Up весят 5 граммов (каждый).

Новинка защищена от пыли и воды по стандарту IP54. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и Bluetooth Multipoint, что позволяет подключаться к двум гаджетам одновременно. Аккумулятор работает до 6 часов в одном заряде. Кейс увеличивает этот показатель до 18 часов. Новинка полностью заряжается через порт USB-C через 2 часа.

Наушники снабжены черным цветом, текстурированной поверхностью и имеют физическую кнопку для управления воспроизведением, звонками и голосовыми помощниками.

Представлен Amazfit Up: спортивные TWS-наушники открытого типа за $49

Amazfit Up уже можно купить за $49.99/£44.90/€49.90. Кстати, покупатели в некоторых странах могут получить наушники бесплатно при покупке смартчасов Amazfit Balance или T-Rex 3. Акция действует до 27 октября.