Навушники Amazfit Up використовують штучний інтелект у системі шумоподавлення25.10.24
Компанія Amazfit випустила навушники відкритого типу Up, призначені для спортом. На відміну від традиційних навушників, Amazfit Up мають кліпсову конструкцію, яка залишає вушний канал відкритим.
Amazfit Up використовують алгоритми штучного інтелекту для зменшення шуму фону під час дзвінків, покращуючи чіткість звуку в гучному середовищі. У поєднанні зі смартгодинником Amazfit користувачі навушників отримують оновлення тренувань у реальному часі та покрокову навігацію. Amazfit Up важать 5 грамів (кожен).
Новинка захищена від пилу та води за стандартом IP54. Пристрій підтримує Bluetooth 5.3 та Bluetooth Multipoint, що дозволяє підключатися до двох гаджетів одночасно. Акумулятор працює до 6 годин в одному заряді. Кейс підвищує цей показник до 18 годин. Новинка повністю заряджається через USB-C через 2 години.
Навушники забезпечені чорним кольором, текстурованою поверхнею та мають фізичну кнопку для керування відтворенням, дзвінками та голосовими помічниками.
Представлений Amazfit Up: спортивні TWS-навушники відкритого типу за $49
Amazfit Up вже можна придбати за $49.99/£44.90/€49.90. До речі, покупці в деяких країнах можуть отримати навушники безкоштовно при покупці смарт-годин Amazfit Balance або T-Rex 3. Акція діє до 27 жовтня.
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Навушники Amazfit Up використовують штучний інтелект у системі шумоподавленняAmazfit навушники штучний інтелект
Amazfit Up використовують алгоритми штучного інтелекту для зменшення шуму фону під час дзвінків, покращуючи чіткість звуку в гучному середовищі.
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