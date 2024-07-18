На сайте «Дія» появилась услуга онлайн-бронирования работников от мобилизации18.07.24
На сайте сервиса «Дія» теперь доступна возможность бронирования военнообязанных работников компаний. Пока возможность есть только у сотрудников критически важных предприятий и тех, кто работает на нужды Сил обороны Украины. Бронирование можно осуществить всего за час, тогда как ранее этот процесс мог занимать недели и не всегда был успешным. За этот период предприятие могло случайно потерять сотрудника из-за мобилизации.
Сейчас решение о бронировании принимается алгоритмом автоматических проверок в имеющихся реестрах, а не людьми. Если система согласится на бронирование, военнообязанный получит соответствующее обновление в приложении «Резерв+». Портал также позволяет сохранить и напечатать выписку о бронировании.
Эту услугу реализовали Министерство цифровой трансформации, Министерство обороны и Министерство экономики Украины при содействии проекта «Поддержка цифровой трансформации».
Как забронировать сотрудника в Украине:
- Руководитель предприятия или учреждения подает списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление собственной электронной подписью;
- Система проверяет критическую важность предприятия, официальное трудоустройство работника и его данные в реестре «Оберіг»;
- «Дія» в течение суток направляет руководителю ответ.
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Заявлено что решение о бронировании принимается алгоритмом «Дія» на базе автоматических проверок в имеющихся реестрах, а не людьми.
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