На сайте «Дія» появилась услуга онлайн-бронирования работников от мобилизации

На сайте сервиса «Дія» теперь доступна возможность бронирования военнообязанных работников компаний. Пока возможность есть только у сотрудников критически важных предприятий и тех, кто работает на нужды Сил обороны Украины. Бронирование можно осуществить всего за час, тогда как ранее этот процесс мог занимать недели и не всегда был успешным. За этот период предприятие могло случайно потерять сотрудника из-за мобилизации.

Сейчас решение о бронировании принимается алгоритмом автоматических проверок в имеющихся реестрах, а не людьми. Если система согласится на бронирование, военнообязанный получит соответствующее обновление в приложении «Резерв+». Портал также позволяет сохранить и напечатать выписку о бронировании.

Эту услугу реализовали Министерство цифровой трансформации, Министерство обороны и Министерство экономики Украины при содействии проекта «Поддержка цифровой трансформации».

Как забронировать сотрудника в Украине:

Руководитель предприятия или учреждения подает списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление собственной электронной подписью;

Система проверяет критическую важность предприятия, официальное трудоустройство работника и его данные в реестре «Оберіг»;

«Дія» в течение суток направляет руководителю ответ.