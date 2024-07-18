На сайті «Дія» з’явилася послуга онлайн-бронювання працівників від мобілізації18.07.24
На сайті сервісу «Дія» тепер є можливість бронювання військовозобов’язаних працівників компаній. Поки що можливість є лише у співробітників критично важливих підприємств та тих, хто працює на потреби Сил оборони України. Бронювання можна здійснити лише за годину, тоді як раніше цей процес міг займати тижні і не завжди був успішним. За цей період підприємство могло випадково втратити працівника через мобілізацію.
Наразі рішення про бронювання приймається алгоритмом автоматичних перевірок у реєстрах, а не людьми. Якщо система погодиться на бронювання, військовозобов’язаний отримає відповідне оновлення у додатку «Резерв+». Портал також дозволяє зберегти та надрукувати виписку про бронювання.
Цю послугу реалізували Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони та Міністерство економіки України за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації».
Як забронювати працівника від мобілізації під час війни в Україні:
- Керівник підприємства або установи подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву власним електронним підписом;
- Система перевіряє критичну важливість підприємства, офіційне працевлаштування працівника та його дані у реєстрі «Оберіг»;
- «Дія» протягом доби надсилає керівникові відповідь.
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На сайті «Дія» з’явилася послуга онлайн-бронювання працівників від мобілізаціївійна події в Україні сервіс
Заявлено, що рішення про бронювання приймається алгоритмом «Дія» на базі автоматичних перевірок у реєстрах, а не людьми.
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