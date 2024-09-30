Мышка Xiaomi Mouse X1с оптическим сенсором на 26 000 DPI и частотой опроса 8000 Гц стоит $4230.09.24
Xiaomi представила новый игровой аксессуар — компьютерную мышь под названием X1. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 26 000 DPI, а также частотой опроса 8000 Гц, что обеспечивает быструю реакцию на действия пользователя. Вес новинки составляет 65 грамм.
Встроенный аккумулятор ёмкостью 530 мАч позволяет мыши работать до 110 часов в беспроводном режиме при подключении через приёмник на частоте 2,4 ГГц и частоте опроса 1000 Гц. В комплект входит USB-адаптер для подключения.
Xiaomi Mouse X1 уже доступна для покупки в Китае по цене $40. Позднее её стоимость увеличится до $42.
Нова модель мишки китайського бренду отримала назву Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition. Новинка має ергономічний асиметричний дизайн із матовою поверхнею та корпусом розміром 111.1×74.5×40.6 мм. Пристрій важить 60 грам та оснащений сенсором на 1200 DPI.
Для підключення Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition використовується спеціальний приймач на 2.4 ГГц. Миша живиться від батарейок.
Придбати Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition можна придбати на краудфандінговій платформі Youpin за ціною $6,20. Новинка доступна в кольорах Pure White Gray та Deep Space Black.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?
Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить модели самого разного уровня. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm
Обзор ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: с поддержкой
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Мышка Xiaomi Mouse X1с оптическим сенсором на 26 000 DPI и частотой опроса 8000 Гц стоит $42Xiaomi мышка
Встроенный аккумулятор Xiaomi Mouse X1 ёмкостью 530 мАч позволяет мыши работать до 110 часов в беспроводном режиме при подключении через приёмник на частоте 2,4 ГГц
Apple отказалась инвестировать в разработки искусственного интеллекта компании OpenAIApple бизнес искусственный интеллект
Несмотря на отказ от инвестиций, Apple и OpenAI продолжат сотрудничество, что позволит интегрировать ChatGPT в iOS 18 в конце этого года