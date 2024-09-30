Мышка Xiaomi Mouse X1с оптическим сенсором на 26 000 DPI и частотой опроса 8000 Гц стоит $42

Xiaomi представила новый игровой аксессуар — компьютерную мышь под названием X1. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 26 000 DPI, а также частотой опроса 8000 Гц, что обеспечивает быструю реакцию на действия пользователя. Вес новинки составляет 65 грамм.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 530 мАч позволяет мыши работать до 110 часов в беспроводном режиме при подключении через приёмник на частоте 2,4 ГГц и частоте опроса 1000 Гц. В комплект входит USB-адаптер для подключения.

Xiaomi Mouse X1 уже доступна для покупки в Китае по цене $40. Позднее её стоимость увеличится до $42.

Нова модель мишки китайського бренду отримала назву Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition. Новинка має ергономічний асиметричний дизайн із матовою поверхнею та корпусом розміром 111.1×74.5×40.6 мм. Пристрій важить 60 грам та оснащений сенсором на 1200 DPI.

Для підключення Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition використовується спеціальний приймач на 2.4 ГГц. Миша живиться від батарейок.

Придбати Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition можна придбати на краудфандінговій платформі Youpin за ціною $6,20. Новинка доступна в кольорах Pure White Gray та Deep Space Black.