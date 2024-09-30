Мишка Xiaomi Mouse X1з оптичним сенсором на 26 000 DPI і частотою опитування 8000 Гц коштує $42

Xiaomi представила новий ігровий аксесуар – комп’ютерну мишу під назвою X1. Пристрій оснащений оптичним сенсором із роздільною здатністю 26 000 DPI, а також частотою опитування 8000 Гц, що забезпечує швидку реакцію на дії користувача. Вага новинки складає 65 грам.

Вбудований акумулятор ємністю 530 мАг дозволяє миші працювати до 110 годин у бездротовому режимі при підключенні через приймач на частоті 2,4 ГГц та частоті опитування 1000 Гц. У комплект входить USB-адаптер для підключення.

Xiaomi Mouse X1 вже доступна для покупки у Китаї за ціною $40. Пізніше її вартість збільшиться до $42.

Нова модель ведмедика китайського бренду отримала назву Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition. Новинка має ергономічний асиметричний дизайн із матовою поверхнею та корпусом розміром 111.1×74.5×40.6 мм. Пристрій важить 60 г та оснащений сенсором на 1200 DPI.

Для підключення Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition використовується спеціальний приймач на 2.4 ГГц. Мишко живиться від батарейок.

Купити Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition можна придбати на краудфандінговій платформі Youpin за ціною $6,20. Новинка доступна у кольорах Pure White Gray та Deep Space Black.