MSI показала на IFA 2024 ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300 и анонсировала серию Venture10.09.24
Компания MSI представила новые ноутбуки, оснащённые процессорами Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300, которые обеспечивают не только улучшенную вычислительную и графическую производительность, но и более эффективную работу с искусственным интеллектом.
В рамках новой серии ноутбуков Venture представлены модели с диагоналями экрана 14, 15,6, 16 и 17 дюймов. Эти устройства оснащены OLED-дисплеями с соотношением сторон 16:10 и 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3. Ноутбуки поддерживают зарядку через USB-C PD мощностью 100 Вт и предлагают тонкий, лёгкий корпус.
Для бизнес-пользователей MSI анонсировала ноутбуки серий Prestige и Summit с процессорами Intel Core Ultra 200. Эти модели оптимизированы для более чем 500 приложений на базе ИИ и обладают высокой энергоэффективностью. Ноутбуки Prestige доступны в размерах 13, 14 и 16 дюймов, предлагают длительное время автономной работы до 20 часов при воспроизведении видео и офисной работе, а также оснащены 5 МП веб-камерами. Summit 13 AI+ Evo также оснащён стилусом MSI Pen 2 с поддержкой MPP 2.6 и лёгким корпусом.
Кроме того, представлены ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300, такие как Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ и Creator A16 AI+. Модели Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ ориентированы на геймеров и создателей контента, предлагая видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 в тонком и лёгком корпусе из магниево-алюминиевого сплава. Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+ на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 также оснащены эксклюзивным программным обеспечением MSI AI Engine и MSI AI Noise Cancellation Pro.
Все новинки были представлены на выставке IFA 2024.
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MSI показала на IFA 2024 ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300 и анонсировала серию VentureIFA Intel MSI
Компания MSI представила новые ноутбуки, оснащённые процессорами Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300, которые обеспечивают не только улучшенную вычислительную и графическую производительность, но и более эффективную работу с искусственным интеллектом.
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