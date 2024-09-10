MSI показала на IFA 2024 ноутбуки з процесорами Intel Core Ultra 200 та AMD Ryzen AI 300 та анонсувала серію Venture

Компанія MSI представила нові ноутбуки, оснащені процесорами Intel Core Ultra 200 та AMD Ryzen AI 300, які забезпечують не лише покращену обчислювальну та графічну продуктивність, але й ефективнішу роботу зі штучним інтелектом.

В рамках нової серії ноутбуків Venture представлені моделі з діагоналями екрану 14, 15,6, 16 та 17 дюймів. Ці пристрої оснащені OLED-дисплеями із співвідношенням сторін 16:10 та 100% покриттям кольорової гами DCI-P3. Ноутбуки підтримують зарядку через USB-C PD потужністю 100 Вт та пропонують тонкий, легкий корпус.

Для бізнес-користувачів MSI анонсувала ноутбуки серій Prestige і Summit з процесорами Intel Core Ultra 200. Ці моделі оптимізовані для більш ніж 500 додатків на базі ІІ і мають високу енергоефективність. Ноутбуки Prestige доступні у розмірах 13, 14 та 16 дюймів, пропонують тривалий час автономної роботи до 20 годин при відтворенні відео та офісної роботи, а також оснащені 5 МП веб-камерами. Summit 13 AI+ Evo також оснащений стілусом MSI Pen 2 з підтримкою MPP 2.6 та легким корпусом.

Крім того, представлені ноутбуки з процесорами AMD Ryzen AI 300, такі як Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ та Creator A16 AI+. Моделі Stealth A16 AI+ та Creator A16 AI+ орієнтовані на геймерів та творців контенту, пропонуючи відеокарти NVIDIA GeForce RTX 40 у тонкому та легкому корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву. Summit A16 AI+ та Prestige A16 AI+ на базі процесорів AMD Ryzen AI 300 також оснащені ексклюзивним програмним забезпеченням MSI AI Engine та MSI AI Noise Cancellation Pro.

Усі новинки були представлені на виставці IFA 2024 року.