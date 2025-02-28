MSI анонсировала игровые ноутбуки с видеокартами RTX 5000-серии

MSI расширяет модельный ряд ноутбуков, представив серию RTX 50 с символическим оформлением, вдохновленным скандинавской мифологией. Центральной темой стала концепция Иггдрасиля — мирового дерева, символизирующего стабильность и обновление.

Флагманские модели MSI и их особенности

Серия включает Titan, Raider, Stealth, Vector, Venture и VenturePro, ориентированные на разные категории пользователей — от геймеров и создателей контента до специалистов в области ИИ и бизнеса.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — самый мощный ноутбук линейки с процессором Intel Core Ultra 200HX и графикой NVIDIA RTX 50. Оснащен системой охлаждения с испарительной камерой и поддерживает скорость чтения SSD до 18 000 МБ/с (SuperRAID 5).

— самый мощный ноутбук линейки с процессором Intel Core Ultra 200HX и графикой NVIDIA RTX 50. Оснащен системой охлаждения с испарительной камерой и поддерживает скорость чтения SSD до 18 000 МБ/с (SuperRAID 5). MSI Raider — игровая модель с процессорами AMD Ryzen 9000HX или Intel Core Ultra 200HX, экраном Mini LED 4K/120 Гц и эффективной системой охлаждения.

— игровая модель с процессорами AMD Ryzen 9000HX или Intel Core Ultra 200HX, экраном Mini LED 4K/120 Гц и эффективной системой охлаждения. MSI Stealth — компактный ноутбук для мобильных профессионалов с тонким магниево-алюминиевым корпусом, процессорами AMD Ryzen AI 300 / Intel Core Ultra 200H и RGB-клавиатурой.

— компактный ноутбук для мобильных профессионалов с тонким магниево-алюминиевым корпусом, процессорами AMD Ryzen AI 300 / Intel Core Ultra 200H и RGB-клавиатурой. MSI Vector — устройство для разработчиков и инженеров, оснащенное процессором Intel Core Ultra 200HX / AMD Ryzen 9000, видеокартой RTX 50 и интерфейсом Thunderbolt 5.

— устройство для разработчиков и инженеров, оснащенное процессором Intel Core Ultra 200HX / AMD Ryzen 9000, видеокартой RTX 50 и интерфейсом Thunderbolt 5. MSI Venture и VenturePro — ноутбуки для бизнес-пользователей с OLED-дисплеем, аккумулятором на 90 Вт·ч и AI Engine для оптимизации работы.

MSI интегрировала в ноутбуки поддержку трассировки лучей, DLSS 4 и AI Robot — систему голосового управления на базе локальной речевой модели.

Когда в продаже?

Серия MSI RTX 50 появится на рынке в ближайшее время. Компания делает ставку на AI-функции, мощные аккумуляторы и улучшенное охлаждение, чтобы предложить пользователям устройства с передовыми характеристиками.