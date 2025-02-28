MSI анонсировала игровые ноутбуки с видеокартами RTX 5000-серии28.02.25
MSI расширяет модельный ряд ноутбуков, представив серию RTX 50 с символическим оформлением, вдохновленным скандинавской мифологией. Центральной темой стала концепция Иггдрасиля — мирового дерева, символизирующего стабильность и обновление.
Флагманские модели MSI и их особенности
Серия включает Titan, Raider, Stealth, Vector, Venture и VenturePro, ориентированные на разные категории пользователей — от геймеров и создателей контента до специалистов в области ИИ и бизнеса.
- MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — самый мощный ноутбук линейки с процессором Intel Core Ultra 200HX и графикой NVIDIA RTX 50. Оснащен системой охлаждения с испарительной камерой и поддерживает скорость чтения SSD до 18 000 МБ/с (SuperRAID 5).
- MSI Raider — игровая модель с процессорами AMD Ryzen 9000HX или Intel Core Ultra 200HX, экраном Mini LED 4K/120 Гц и эффективной системой охлаждения.
- MSI Stealth — компактный ноутбук для мобильных профессионалов с тонким магниево-алюминиевым корпусом, процессорами AMD Ryzen AI 300 / Intel Core Ultra 200H и RGB-клавиатурой.
- MSI Vector — устройство для разработчиков и инженеров, оснащенное процессором Intel Core Ultra 200HX / AMD Ryzen 9000, видеокартой RTX 50 и интерфейсом Thunderbolt 5.
- MSI Venture и VenturePro — ноутбуки для бизнес-пользователей с OLED-дисплеем, аккумулятором на 90 Вт·ч и AI Engine для оптимизации работы.
MSI интегрировала в ноутбуки поддержку трассировки лучей, DLSS 4 и AI Robot — систему голосового управления на базе локальной речевой модели.
Когда в продаже?
Серия MSI RTX 50 появится на рынке в ближайшее время. Компания делает ставку на AI-функции, мощные аккумуляторы и улучшенное охлаждение, чтобы предложить пользователям устройства с передовыми характеристиками.
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