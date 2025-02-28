MSI анонсувала ігрові ноутбуки з відеокартами RTX 5000 серії28.02.25
MSI розширює модельний ряд ноутбуків, представивши серію RTX 50 із символічним оформленням, натхненним скандинавською міфологією. Центральною темою стала концепція Іггдрасіля — світового дерева, що символізує стабільність та оновлення.
Флагманські моделі MSI та їх особливості
Серія включає Titan, Raider, Stealth, Vector, Venture та VenturePro, орієнтовані на різні категорії користувачів – від геймерів та творців контенту до фахівців у галузі ІІ та бізнесу.
- MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — найпотужніший ноутбук лінійки з процесором Intel Core Ultra 200HX та графікою NVIDIA RTX 5й. SSD до 18 000 МБ/с (SuperRAID 5).
- MSI Raider — ігрова модель з процесорами AMD Ryzen 9000HX або Intel Core Ultra 200HX, екраном Mini LED 4K/120 Гц>.
- MSI Stealth — компактний ноутбук для мобільних професіоналів з тонким магнієво-алюмінієвим корпусом, процесорами AMD Ryzen AI 300 / Intel Core і Intel Core.
- MSI Vector – пристрій для розробників та інженерів, оснащений процесором Intel Core Ultra 200HX / AMD Ryzen 9000, відеокартою RTX і
- MSI Venture та VenturePro — ноутбуки для бізнес-користувачів з OLED-дисплеєм, акумулятором на 90 Вт·год та AI Engine для оптимізації.
MSI інтегрувала в ноутбуки підтримку трасування променів, DLSS 4 та AI Robot – систему голосового керування на базі локальної мовної моделі.
Коли у продажу?
Серія MSI RTX 50 з’явиться на ринку найближчим часом. Компанія робить ставку на AI-функції, потужні акумулятори та покращене охолодження, щоб запропонувати користувачам пристрою з передовими характеристиками.
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MSI анонсувала ігрові ноутбуки з відеокартами RTX 5000 серії GeForce RTX MSI ноутбук
MSI розширює модельний ряд ноутбуків, представивши серію RTX 50 із символічним оформленням, натхненним скандинавською міфологією. Центральною темою стала концепція Іггдрасіля
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