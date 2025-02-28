MSI анонсувала ігрові ноутбуки з відеокартами RTX 5000 серії

MSI розширює модельний ряд ноутбуків, представивши серію RTX 50 із символічним оформленням, натхненним скандинавською міфологією. Центральною темою стала концепція Іггдрасіля — світового дерева, що символізує стабільність та оновлення.

Флагманські моделі MSI та їх особливості

Серія включає Titan, Raider, Stealth, Vector, Venture та VenturePro, орієнтовані на різні категорії користувачів – від геймерів та творців контенту до фахівців у галузі ІІ та бізнесу.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — найпотужніший ноутбук лінійки з процесором Intel Core Ultra 200HX та графікою NVIDIA RTX 5й. SSD до 18 000 МБ/с (SuperRAID 5).

— найпотужніший ноутбук лінійки з процесором Intel Core Ultra 200HX та графікою NVIDIA RTX 5й. SSD до 18 000 МБ/с (SuperRAID 5). MSI Raider — ігрова модель з процесорами AMD Ryzen 9000HX або Intel Core Ultra 200HX, екраном Mini LED 4K/120 Гц>.

— ігрова модель з процесорами AMD Ryzen 9000HX або Intel Core Ultra 200HX, екраном Mini LED 4K/120 Гц>. MSI Stealth — компактний ноутбук для мобільних професіоналів з тонким магнієво-алюмінієвим корпусом, процесорами AMD Ryzen AI 300 / Intel Core і Intel Core.

— компактний ноутбук для мобільних професіоналів з тонким магнієво-алюмінієвим корпусом, процесорами AMD Ryzen AI 300 / Intel Core і Intel Core. MSI Vector – пристрій для розробників та інженерів, оснащений процесором Intel Core Ultra 200HX / AMD Ryzen 9000, відеокартою RTX і

– пристрій для розробників та інженерів, оснащений процесором Intel Core Ultra 200HX / AMD Ryzen 9000, відеокартою RTX і MSI Venture та VenturePro — ноутбуки для бізнес-користувачів з OLED-дисплеєм, акумулятором на 90 Вт·год та AI Engine для оптимізації.

MSI інтегрувала в ноутбуки підтримку трасування променів, DLSS 4 та AI Robot – систему голосового керування на базі локальної мовної моделі.

Коли у продажу?

Серія MSI RTX 50 з’явиться на ринку найближчим часом. Компанія робить ставку на AI-функції, потужні акумулятори та покращене охолодження, щоб запропонувати користувачам пристрою з передовими характеристиками.