Мотоцикл Yatri Project 1 Gen 2 первым в мире получил поддержку беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto

Непальский стартап Yatri Motorcycles объявил о скором выпуске своего нового электрического мотоцикла Project 1 Gen 2. Основным его нововведением модели станет интеграция беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto, что ранее использовалось преимущественно в автомобилях. Это позволит владельцам мотоцикла легко соединять свои смартфоны с транспортным средством, не прибегая к использованию кабелей или дополнительных аксессуаров.

Сенсорный дисплей мотоцикла P1 Gen 2 поддерживает управление навигацией, звонками, сообщениями и воспроизведением музыки, что делает его не только передовым технологическим решением, но и комфортным для использования в повседневных условиях.

Yatri не объявила конкретную дату запуска новой модели на рынок или её цену, однако ожидается, что P1 Gen 2 появится в продаже в 2024 году. Текущая модель P1 уже доступна для покупки в Непале, начиная от примерно 565,000 непальских рупий (около $4,240).

Технический директор Yatri, Тхакур Поудел (Thakur Poudel), подчеркнул, что нововведение значительно улучшит удобство и безопасность поездок, позволяя владельцам использовать основные функции своих телефонов через встроенный дисплей мотоцикла и управлять ими голосовыми командами. Кроме того, P1 Gen 2 будет оборудован дополнительной защитой, включая каркас безопасности и слайдер рамы.