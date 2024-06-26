Мотоцикл Yatri Project 1 Gen 2 першим у світі отримав підтримку бездротових систем Apple CarPlay та Android Auto26.06.24
Непальський стартап Yatri Motorcycles оголосив про швидкий випуск свого нового електричного мотоцикла Project 1 Gen 2. Основним його нововведенням моделі стане інтеграція бездротових систем Apple CarPlay та Android Auto, що раніше використовувалося переважно у автомобілях. Це дозволить власникам мотоцикла легко з’єднувати свої смартфони з транспортним засобом, не вдаючись до використання кабелів чи додаткових аксесуарів.
Сенсорний дисплей мотоцикла P1 Gen 2 підтримує керування навігацією, дзвінками, повідомленнями та відтворенням музики, що робить його не лише передовим технологічним рішенням, а й комфортним для використання у повсякденних умовах.
Yatri не оголосила конкретну дату запуску нової моделі на ринок або її ціну, проте очікується, що P1 Gen 2 з’явиться у продажу у 2024 році. Поточна модель P1 вже доступна для покупки в Непалі, починаючи від приблизно 565 000 непальських рупій (близько $4,240).
Технічний директор Yatri, Тхакур Поудел (Thakur Poudel), підкреслив, що нововведення значно покращить зручність та безпеку поїздок, дозволяючи власникам використовувати основні функції своїх телефонів через вбудований дисплей мотоцикла та керувати ними голосовими командами. Крім того, P1 Gen 2 буде обладнаний додатковим захистом, включаючи каркас безпеки та слайдер рами.
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