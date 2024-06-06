Моноблоки Acer Aspire C24 и Aspire C27 оснащены процессорами Intel Core Ultra06.06.24
Acer представила новые моноблоки Aspire C24 (C24-195ES) и Aspire C27 (C27-195ES), оснащенные процессорами Intel Core Ultra 7155U или Core Ultra 5125U с технологией Intel AI Boost. Эта технология обеспечивает поддержку интеллектуальных функций, таких как Windows Copilot, ускорение Windows Studio и Acer PurifiedVoice для видеоконференций.
В устройства интегрировано ПО Intel Unison, позволяющее объединить несколько устройств с разными операционными системами и управлять ими с одного экрана.
Моноблоки представлены в виде 23,8-дюймовых и 27-дюймовых FHD-дисплеев (1920×1080 пикселей) с узкими рамками и эргономичными подставками.
Аппаратная часть может включать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и накопитель PCIe M.2 SSD объемом до 2 ТБ. Устройства оснащены веб-камерами с разрешением 1440p и шторками конфиденциальности, беспроводной связью Wi-Fi 7 и Bluetooth LE, а также VESA-крепежом. В комплекте также идут беспроводные клавиатура и мышь.
Внешние порты включают:
- Один USB 2.0
- Три USB 3.2 Gen 2 Type-A
- Один USB 3.2 Gen 2 Type-C
- HDMI
Моноблоки поступят в продажу в Украине в июле 2024 года. Ориентировочная цена на Acer Aspire C27 (C27-195ES) составляет 43 999 грн, а на Acer Aspire C24 (C24-195ES) – 39 999 грн.
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Моноблоки Acer Aspire C24 и Aspire C27 оснащены процессорами Intel Core UltraAcer Intel компьютер
Моноблоки Acer Aspire C24 и Aspire C27 представлены в виде 23,8-дюймовых и 27-дюймовых FHD-дисплеев (1920×1080 пикселей) с узкими рамками и эргономичными подставками.
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