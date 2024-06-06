Моноблоки Acer Aspire C24 та Aspire C27 оснащені процесорами Intel Core Ultra06.06.24
Acer представила нові моноблоки Aspire C24 (C24-195ES) та Aspire C27 (C27-195ES), оснащені процесорами Intel Core Ultra 7155U або Core Ultra 5125U з технологією Intel AI Boost. Ця технологія забезпечує підтримку інтелектуальних функцій, таких як Windows Copilot, прискорення Windows Studio та Acer PurifiedVoice для відеоконференцій.
У пристрої інтегровано програмне забезпечення Intel Unison, що дозволяє об’єднати кілька пристроїв з різними операційними системами та керувати ними з одного екрана.
Моноблоки представлені у вигляді 23,8-дюймових та 27-дюймових FHD-дисплеїв (1920×1080 пікселів) з вузькими рамками та ергономічними підставками.
Апаратна частина може включати до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та накопичувач PCIe M.2 SSD об’ємом до 2 ТБ. Пристрої оснащені веб-камерами з роздільною здатністю 1440p та шторками конфіденційності, бездротовим зв’язком Wi-Fi 7 та Bluetooth LE, а також VESA-кріпленням. У комплекті також йдуть бездротові клавіатура та миша.
Зовнішні порти включають:
- Один USB 2.0
- Три USB 3.2 Gen 2 Type-A
- Один USB 3.2 Gen 2 Type-C
- HDMI
Моноблоки надійдуть у продаж в Україні у липні 2024 року. Орієнтовна ціна Acer Aspire C27 (C27-195ES) становить 43 999 грн, а Acer Aspire C24 (C24-195ES) – 39 999 грн.
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