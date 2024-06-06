Моноблоки Acer Aspire C24 та Aspire C27 оснащені процесорами Intel Core Ultra

Acer представила нові моноблоки Aspire C24 (C24-195ES) та Aspire C27 (C27-195ES), оснащені процесорами Intel Core Ultra 7155U або Core Ultra 5125U з технологією Intel AI Boost. Ця технологія забезпечує підтримку інтелектуальних функцій, таких як Windows Copilot, прискорення Windows Studio та Acer PurifiedVoice для відеоконференцій.

У пристрої інтегровано програмне забезпечення Intel Unison, що дозволяє об’єднати кілька пристроїв з різними операційними системами та керувати ними з одного екрана.

Моноблоки представлені у вигляді 23,8-дюймових та 27-дюймових FHD-дисплеїв (1920×1080 пікселів) з вузькими рамками та ергономічними підставками.

Апаратна частина може включати до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та накопичувач PCIe M.2 SSD об’ємом до 2 ТБ. Пристрої оснащені веб-камерами з роздільною здатністю 1440p та шторками конфіденційності, бездротовим зв’язком Wi-Fi 7 та Bluetooth LE, а також VESA-кріпленням. У комплекті також йдуть бездротові клавіатура та миша.

Зовнішні порти включають:

Один USB 2.0

Три USB 3.2 Gen 2 Type-A

Один USB 3.2 Gen 2 Type-C

HDMI

Моноблоки надійдуть у продаж в Україні у липні 2024 року. Орієнтовна ціна Acer Aspire C27 (C27-195ES) становить 43 999 грн, а Acer Aspire C24 (C24-195ES) – 39 999 грн.