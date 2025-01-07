Мониторы LG OLED на CES 2025: 39-дюймовый UltraGear 39GX90SA и 45″ 5K 45GX950A

LG анонсировала новый игровой OLED-монитор UltraGear OLED 39GX90SA, который уже представлен на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Модель станет преемником UltraGear OLED 39GS95QE. Монитор же UltraGear OLED 45GX950A, станет обновленной версией модели 45GS95QE.

LG UltraGear 39GX90SA

LG анонсировала новый игровой OLED-монитор UltraGear OLED 39GX90SA, который уже представлен на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Модель станет преемником UltraGear OLED 39GS95QE, представленного ранее в этом году.

Монитор оснащен 39-дюймовым экраном с изгибом 800R и соотношением сторон 21:9, что делает его удобным для любителей игр и обеспечивает эффект погружения. Главной особенностью является покрытие AGLR (Anti-Glare Low Reflection), которое минимизирует блики и отражения, сохраняя высокое качество изображения. Это особенно полезно для игры в условиях яркого освещения.

UltraGear OLED 39GX90SA получил стильную «L-образную» подставку и оснащен портами USB Type-C, DisplayPort и HDMI. Кроме того, в мониторе используется операционная система webOS, которая предоставляет доступ к популярным потоковым сервисам, таким как Amazon Prime и Netflix. LG позиционирует устройство как мультимедийный центр для развлечений, что делает его универсальным решением не только для игр, но и для просмотра видео.

Характеристики разрешения и частоты обновления пока не раскрыты, но ожидается, что они будут не ниже 1440p и 240 Гц, как у предыдущей модели. LG обещает, что монитор станет отличным выбором для геймеров и пользователей, ищущих универсальное устройство для развлечений.

LG UltraGear OLED 45GX950A

LG представила игровой монитор UltraGear OLED 45GX950A, который станет обновленной версией популярной модели 45GS95QE. Новинка анонсирована на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

Монитор получил разрешение 5K2K (5120 x 2160 пикселей) с соотношением сторон 21:9, что обеспечивает четкое изображение для игр и мультимедиа. Время отклика составляет всего 0,03 мс (GtG), что делает его одним из самых быстрых игровых дисплеев. Ожидается, что частота обновления будет соответствовать высоким стандартам для игровых мониторов.

UltraGear OLED 45GX950A поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC, гарантируя плавность изображения без разрывов и артефактов. Для подключения предусмотрены порты DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт.

Монитор оснащен функцией Dual-Mode второго поколения, позволяющей адаптировать размер и соотношение сторон изображения под потребности пользователя. Также используется специальное покрытие Anti-Glare Low Reflection (AGLR), уменьшающее блики и улучшающее видимость даже в ярких условиях освещения.

Благодаря поддержке переменной частоты обновления (VRR), монитор совместим с современными игровыми консолями и мощными ПК. Применение RGWB субпиксельной схемы обеспечивает более точную цветопередачу и насыщенные оттенки, что делает изображение реалистичным и ярким.

UltraGear OLED 45GX950A ориентирован на геймеров и пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном и универсальном дисплее для игр и развлечений.