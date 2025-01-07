Монітори LG OLED на CES 2025: 39-дюймовий UltraGear 39GX90SA та 45″ 5K 45GX950A07.01.25
LG анонсувала новий ігровий OLED-монітор UltraGear OLED 39GX90SA, який вже представлений на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі. Модель стане наступником UltraGear OLED 39GS95QE. Монітор UltraGear OLED 45GX950A, стане оновленою версією моделі 45GS95QE.
LG UltraGear 39GX90SA
LG анонсувала новий ігровий OLED-монітор UltraGear OLED 39GX90SA, який вже представлений на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі. Модель стане наступником UltraGear OLED 39GS95QE, представленого раніше цього року.
Монітор оснащений 39-дюймовим екраном із вигином 800R та співвідношенням сторін 21:9, що робить його зручним для любителів ігор та забезпечує ефект занурення. Головною особливістю є покриття AGLR (Anti-Glare Low Reflection), яке мінімізує відблиски та відображення, зберігаючи високу якість зображення. Це особливо корисно для гри в умовах яскравого висвітлення.
UltraGear OLED 39GX90SA отримав стильну “L-подібну” підставку та оснащений портами USB Type-C, DisplayPort та HDMI. Крім того, в моніторі використовується операційна система webOS, яка надає доступ до популярних потокових сервісів, таких як Amazon Prime та Netflix. LG позиціонує пристрій як мультимедійний центр для розваг, що робить його універсальним рішенням не лише для ігор, а й для перегляду відео.
Характеристики роздільної здатності та частоти оновлення поки не розкриті, але очікується, що вони будуть не нижче 1440p та 240 Гц, як у попередньої моделі. LG обіцяє, що монітор стане чудовим вибором для геймерів та користувачів, які шукають універсальний пристрій для розваг.
LG UltraGear OLED 45GX950A
LG представила ігровий монітор UltraGear OLED 45GX950A, який стане оновленою версією найпопулярнішої моделі 45GS95QE. Новинка анонсована на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі.
Монітор отримав роздільну здатність 5K2K (5120 x 2160 пікселів) із співвідношенням сторін 21:9, що забезпечує чітке зображення для ігор та мультимедіа. Час відгуку складає всього 0,03 мс (GtG), що робить його одним із найшвидших ігрових дисплеїв. Очікується, що частота оновлення відповідатиме високим стандартам для ігрових моніторів.
UltraGear OLED 45GX950A підтримує технології AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-SYNC, гарантуючи плавність зображення без розривів та артефактів. Для підключення передбачені порти DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 та USB Type-C з підтримкою Power Delivery до 90 Вт.
Монітор оснащений функцією Dual-Mode другого покоління, що дозволяє адаптувати розмір та співвідношення сторін зображення під потреби користувача. Також використовується спеціальне покриття Anti-Glare Low Reflection (AGLR), що зменшує відблиски та покращує видимість навіть у яскравих умовах освітлення.
Завдяки підтримці змінної частоти оновлення (VRR), монітор сумісний із сучасними ігровими консолями та потужними ПК. Застосування RGWB субпіксельної схеми забезпечує більш точну перенесення кольорів і насичені відтінки, що робить зображення реалістичним і яскравим.
UltraGear OLED 45GX950A орієнтований на геймерів та користувачів, які потребують високопродуктивного та універсального дисплею для ігор та розваг.
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