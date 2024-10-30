Монитор Xiaomi Redmi A24 с разрешением 1080p и частотой 100 Гц стоит $75

Xiaomi представила многофункциональный монитор Redmi A24. Этот 23,8-дюймовый дисплей имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей и поддерживает частоту обновления 100 Гц, что обеспечивает четкость изображения без размытия.

Монитор обладает соотношением сторон 16:9, яркостью 250 кд/м² и способен воспроизводить 16,7 миллиона цветов с высокой точностью, достигающей ΔE<2. Он оснащен регулируемой подставкой, позволяющей наклонять, поворачивать и изменять высоту устройства, а также поддерживает монтаж VESA.

Для подключения доступны порты DP 1.4, HDMI и питания DC IN, а управление монитором осуществляется через удобный джойстик. В комплект входят все необходимые аксессуары, а также предоставляется 3-летняя гарантия на устройство.

Кроме того, Xiaomi анонсировала планы по запуску серии смартфонов Xiaomi 15, которые обещают значительные усовершенствования по сравнению с предыдущими моделями.

Xiaomi выпустила обновленный монитор Redmi A27U, который стал третьей версией этой модели в 2024 году. 27-дюймовый монитор с IPS-панелью, поддерживающий разрешение 4K (3840 x 2160) и частоту обновления 60 Гц. Основное нововведение — наличие порта USB Type-C с мощностью 90 Вт, который поддерживает альтернативный режим DisplayPort и может использоваться для зарядки устройств, таких как ноутбуки.

Монитор отличается улучшенным набором портов по сравнению с предыдущими версиями, включая USB Type-C, который раньше не был доступен в этой линейке. Панель обеспечивает высокую цветопередачу, охватывая 95% пространства DCI-P3 и 100% sRGB с минимальным отклонением цвета (ΔE<1). Время отклика составляет 6 мс, что подходит для большинства задач, от работы с графикой до игр.

Цена нового Redmi A27U в Китае составляет 1399 юаней (около 200 долларов). Информации о глобальном выпуске пока нет.