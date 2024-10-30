Монітор Xiaomi Redmi A24 з роздільною здатністю 1080p і частотою 100 Гц коштує $75

Xiaomi представила функціональний монітор Redmi A24. Цей 23,8-дюймовий дисплей має роздільну здатність 1920 x 1080 пікселів та підтримує частоту оновлення 100 Гц, що забезпечує чіткість зображення без розмиття.

Монітор має співвідношення сторін 16:9, яскравість 250 кд/м² і здатний відтворювати 16,7 мільйона кольорів з високою точністю, що досягає E<2. Він оснащений регульованою підставкою, що дозволяє нахиляти, повертати та змінювати висоту пристрою, а також підтримує монтаж VESA.

Для підключення доступні порти DP 1.4, HDMI та живлення DC IN, а керування монітором здійснюється через зручний джойстик. У комплект входять всі необхідні аксесуари, а також 3-річна гарантія на пристрій.

Крім того, Xiaomi анонсувала плани із запуску серії смартфонів Xiaomi 15, які обіцяють значні вдосконалення порівняно з попередніми моделями.

Xiaomi випустила оновлений монітор Redmi A27U, який став третьою версією цієї моделі у 2024 році. 27-дюймовий монітор з IPS-панеллю, що підтримує роздільну здатність 4K (3840 x 2160) та частоту оновлення 60 Гц. Основне нововведення – наявність порту USB Type-C з потужністю 90 Вт, який підтримує альтернативний режим DisplayPort і може використовуватися для заряджання таких пристроїв, як ноутбуки.

Монітор відрізняється покращеним набором портів у порівнянні з попередніми версіями, включаючи USB Type-C, який раніше не був доступним у цій лінійці. Панель забезпечує високу передачу кольору, охоплюючи 95% простору DCI-P3 і 100% sRGB з мінімальним відхиленням кольору (ΔE<1). Час відгуку становить 6 мс, що підходить більшості завдань, від роботи з графікою до ігор.

Ціна нового Redmi A27U у Китаї складає 1399 юанів (близько 200 доларів). Інформації про глобальний випуск поки що немає.