Монитор ViewSonic VA2779-4K-HDU с 4K-экраном и быстрой зарядкой по Type-C стоит $20029.05.24
Компания ViewSonic представила новый 27-дюймовый монитор VA2779-4K-HDU с разрешением 4K. Этот монитор выделяется благодаря встроенному порту Type-C, позволяющему быстро заряжать устройства мощностью до 65 Вт и поддерживает высокоскоростную передачу данных для видеовыхода.
Монитор оснащен IPS-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей. С тонкими рамками и широким углом обзора в 178° он предлагает комфортный просмотр с любого ракурса. Дисплей поддерживает стандарт DisplayHDR 400, позволяющий воспроизводить HDR-контент с высоким качеством.
Среди других особенностей монитора можно отметить поддержку 1,07 миллиарда цветов, точность цветопередачи с рейтингом sRGB 99% и наличие фильтра синего света для защиты глаз от усталости. Монитор также предлагает улучшенную совместимость с MacOS от Apple.
Полнофункциональный порт Type-C не только обеспечивает зарядку Power Delivery мощностью 65 Вт для совместимых устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и планшеты, но поддерживает высокоскоростную передачу данных для видеовыхода, что способствует более плавной работе.
ViewSonic VA2779-4K-HDU уже доступен для покупки в Китае по цене 200 долларов США.
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Монитор ViewSonic VA2779-4K-HDU с 4K-экраном и быстрой зарядкой по Type-C стоит $2004K USB Type-C ViewSonic монитор
Среди других особенностей монитора ViewSonic VA2779-4K-HDU можно отметить поддержку 1,07 миллиарда цветов, точность цветопередачи с рейтингом sRGB 99% и наличие фильтра синего света.
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