Монітор ViewSonic VA2779-4K-HDU з 4K-екраном та швидкою зарядкою по Type-C коштує $200

Компанія ViewSonic представила новий 27-дюймовий монітор VA2779-4K-HDU з роздільною здатністю 4K. Цей монітор виділяється завдяки вбудованому порту Type-C, який дозволяє швидко заряджати пристрої потужністю до 65 Вт та підтримує високошвидкісну передачу даних для відеовиходу.

Монітор оснащений IPS-панеллю з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів. З тонкими рамками та широким кутом огляду в 178 °, він пропонує комфортний перегляд з будь-якого ракурсу. Дисплей підтримує стандарт DisplayHDR 400, що дозволяє відтворювати HDR-контент із високою якістю.

Серед інших особливостей монітора можна відзначити підтримку 1,07 мільярда кольорів, точність передачі кольору з рейтингом sRGB 99% і наявність фільтра синього світла для захисту очей від втоми. Монітор також пропонує покращену сумісність із операційною системою MacOS від Apple.

Повнофункціональний порт Type-C не тільки забезпечує зарядку Power Delivery потужністю 65 Вт для сумісних пристроїв, таких як ноутбуки, смартфони та планшети, а й підтримує високошвидкісну передачу даних для відеовиходу, що сприяє більш плавній роботі.

ViewSonic VA2779-4K-HDU вже доступний для покупки в Китаї за ціною 200 доларів США.