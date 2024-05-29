Монітор ViewSonic VA2779-4K-HDU з 4K-екраном та швидкою зарядкою по Type-C коштує $20029.05.24
Компанія ViewSonic представила новий 27-дюймовий монітор VA2779-4K-HDU з роздільною здатністю 4K. Цей монітор виділяється завдяки вбудованому порту Type-C, який дозволяє швидко заряджати пристрої потужністю до 65 Вт та підтримує високошвидкісну передачу даних для відеовиходу.
Монітор оснащений IPS-панеллю з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів. З тонкими рамками та широким кутом огляду в 178 °, він пропонує комфортний перегляд з будь-якого ракурсу. Дисплей підтримує стандарт DisplayHDR 400, що дозволяє відтворювати HDR-контент із високою якістю.
Серед інших особливостей монітора можна відзначити підтримку 1,07 мільярда кольорів, точність передачі кольору з рейтингом sRGB 99% і наявність фільтра синього світла для захисту очей від втоми. Монітор також пропонує покращену сумісність із операційною системою MacOS від Apple.
Повнофункціональний порт Type-C не тільки забезпечує зарядку Power Delivery потужністю 65 Вт для сумісних пристроїв, таких як ноутбуки, смартфони та планшети, а й підтримує високошвидкісну передачу даних для відеовиходу, що сприяє більш плавній роботі.
ViewSonic VA2779-4K-HDU вже доступний для покупки в Китаї за ціною 200 доларів США.
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Серед інших особливостей монітора ViewSonic VA2779-4K-HDU можна відзначити підтримку 1,07 мільярда кольорів, точність передачі кольору з рейтингом sRGB 99% і наявність фільтра синього світла
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