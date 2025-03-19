Монитор ViewSonic ColorPro VP2788-5K планируется как альтернатива Apple Studio Display

ViewSonic представила монитор ColorPro VP2788-5K, предлагающий альтернативу Apple Studio Display по более доступной цене.

Модель оснащена 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 5120 × 2880 пикселей, яркостью 500 нит и сертификацией VESA HDR400. Монитор поддерживает 8-битную глубину цвета с FRC, обеспечивающую 10-битное цветовое отображение. Покрытие цветовых пространств достигает 88% Adobe RGB и 99% DCI-P3, что делает его подходящим для работы с фото и видео.

Для геймеров ColorPro VP2788-5K менее привлекателен: частота обновления ограничена 75 Гц, время отклика составляет 5 мс, а технологии адаптивной синхронизации отсутствуют.

Монитор оснащен портами HDMI 2.1, DisplayPort и Thunderbolt 4, а также встроенным USB-хабом. Конструкция предусматривает регулировку высоты, наклона и поворота.

В США модель доступна за $800, но информации о глобальном запуске пока нет. Ранее ViewSonic анонсировала игровой монитор XG2737.