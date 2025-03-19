Монітор ViewSonic ColorPro VP2788-5K планується як альтернатива Apple Studio Display

ViewSonic представила монітор ColorPro VP2788-5K, що пропонує альтернативу Apple Studio Display за доступнішою ціною.

Модель оснащена 27-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 5120 × 2880 пікселів, яскравістю 500 ниток та сертифікацією VESA HDR400. Монітор підтримує 8-бітну глибину кольору з FRC, що забезпечує 10-бітове кольорове відображення. Покриття колірних просторів досягає 88% Adobe RGB та 99% DCI-P3, що робить його придатним для роботи з фото та відео.

Для геймерів ColorPro VP2788-5K менш привабливий: частота оновлення обмежена 75 Гц, час відгуку становить 5 мс, а технології адаптивної синхронізації відсутні.

Монітор оснащений портами HDMI 2.1, DisplayPort та Thunderbolt 4, а також вбудованим USB-хабом. Конструкція передбачає регулювання висоти, нахилу та повороту.

У США модель доступна за $800, але інформації про глобальний запуск поки що немає. Раніше ViewSonic анонсувала ігровий монітор XG2737.