Монитор MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 с 27-дюймовым QD-OLED-экраном 240 Гц оценили в $700

MSI анонсировала новый игровой монитор MAG с модельным номером 271QPX QD-OLED E2. Устройство оснащено 27-дюймовым дисплеем с матрицей QD-OLED и разрешением 2560×1440 пикселей (WQHD).

Монитор обладает высокой частотой обновления изображения в 240 Гц и очень быстрым временем отклика 0.03 мс, что делает его идеальным для игровых сценариев с высокой динамикой.

В комплектации также присутствуют порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C. Последний поддерживает режим DisplayPort Alt Mode и способен обеспечивать передачу данных и зарядку до 15 Вт.

К сожалению, пока нет информации о точной дате выхода новинки на рынок, однако известно, что она будет стоить около $699.