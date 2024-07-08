Монітор MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 з 27-дюймовим QD-OLED-екраном 240 Гц оцінили у $70008.07.24
MSI анонсувала новий ігровий монітор MAG із модельним номером 271QPX QD-OLED E2. Пристрій оснащений 27-дюймовим дисплеєм з матрицею QD-OLED та роздільною здатністю 2560×1440 пікселів (WQHD).
Монітор має високу частоту оновлення зображення в 240 Гц і дуже швидким часом відгуку 0.03 мс, що робить його ідеальним для ігрових сценаріїв з високою динамікою.
У комплектації також є порти HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB Type-C. Останній підтримує режим DisplayPort Alt Mode та здатний забезпечувати передачу даних та зарядку до 15 Вт.
На жаль, поки що немає інформації про точну дату виходу новинки на ринок, проте відомо, що вона коштуватиме близько $699.
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