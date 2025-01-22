Монитор LG UltraGear G8 имеет частоту экрана 240 Гц в режиме 4K и 480 Гц в режиме 1080p22.01.25
Компания LG Electronics анонсировала новую модель игрового монитора UltraGear G8 с диагональю экрана 27 дюймов. Новинка оснащена передовой панелью Nano IPS Black с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц при 4K и может работать в режиме 480 Гц при разрешении 1080p.
Благодаря времени отклика 1 мс (GtG) он минимизирует размытие в динамичных сценах, что делает его особенно привлекательным для киберспортсменов. Монитор предлагает коэффициент контрастности 2000:1, яркость до 450 нит и сертификацию VESA DisplayHDR 600, что обеспечивает глубокую цветопередачу и улучшенное отображение деталей в сложных сценах.
Для плавного игрового процесса UltraGear G8 поддерживает технологии NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync. В плане подключения устройство оснащено портами DisplayPort 2.1, двумя разъёмами HDMI 2.1, USB Type-A и 4-контактным разъёмом для наушников. При этом встроенные динамики отсутствуют, что подчёркивает его ориентацию на использование с внешними аудиоустройствами.
На китайском рынке UltraGear G8 предлагается по цене около 818 долларов США. Эта модель рассчитана на геймеров, которым важны высокая скорость отклика и безупречное качество изображения.
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