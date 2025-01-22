Монітор LG UltraGear G8 має частоту екрану 240 Гц у режимі 4K та 480 Гц у режимі 1080p

Компанія LG Electronics анонсувала нову модель ігрового монітора UltraGear G8 із діагоналлю екрану 27 дюймів. Новинка оснащена передовою панеллю Nano IPS Black з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів. Монітор підтримує частоту оновлення 240 Гц при 4K і може працювати в режимі 480 Гц при роздільній здатності 1080p.

Завдяки часу відгуку 1 мс (GtG) він мінімізує розмиття в динамічних сценах, що робить його особливо привабливим для кіберспортсменів. Монітор пропонує коефіцієнт контрастності 2000:1, яскравість до 450 ніт і сертифікацію VESA DisplayHDR 600, що забезпечує глибоку перенесення кольорів і покращене відображення деталей у складних сценах.

Для плавного ігрового процесу UltraGear G8 підтримує технології NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro та VESA AdaptiveSync. У плані підключення пристрій оснащений портами DisplayPort 2.1, двома роз’ємами HDMI 2.1, USB Type-A та 4-контактним роз’ємом для навушників. При цьому вбудовані динаміки відсутні, що підкреслює його орієнтацію на використання із зовнішніми аудіопристроями.

На китайському ринку UltraGear G8 пропонується за ціною близько 818 доларів. Ця модель розрахована на геймерів, яким важливі висока швидкість відгуку та бездоганна якість зображення.