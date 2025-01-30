Монитор LG UltraGear 27G850A-B с 4K и HDR поддерживает частоту 240 Гц и 480 Гц

LG представила новый игровой монитор UltraGear 27G850A-B, который дебютировал на японском рынке и вскоре будет доступен в других странах. Новинка оснащена 27-дюймовой Nano IPS-матрицей с разрешением 4K и частотой обновления до 240 Гц. Для тех, кто предпочитает сверхплавный игровой процесс, предусмотрен альтернативный режим 1080p с частотой до 480 Гц. Монитор отличается временем отклика 1 мс (GtG), контрастностью 2000:1 и пиковой яркостью HDR до 750 нит.

UltraGear 27G850A-B охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, поддерживает стандарты VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC, обеспечивая насыщенные цвета и стабильный геймплей без разрывов изображения. Устройство использует порт DisplayPort 2.1 UHBR13.5, который позволяет передавать 4K с частотой 240 Гц, применяя сжатие данных (DSC). Для передачи 4K без сжатия потребовался бы порт UHBR20 с более высокой пропускной способностью.

UltraGear 27G850A-B рассчитан на геймеров, стремящихся к высокому качеству изображения и плавности игры. Благодаря сочетанию высокой частоты обновления, адаптивных технологий синхронизации и широкой цветовой гаммы монитор идеально подойдет для динамичных игр и киберспорта.