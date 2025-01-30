Монітор LG UltraGear 27G850A-B з 4K та HDR підтримує частоту 240 Гц та 480 Гц30.01.25
LG представила новий ігровий монітор UltraGear 27G850A-B, який дебютував на японському ринку та незабаром буде доступний в інших країнах. Новинка оснащена 27-дюймовою Nano IPS-матрицею з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення до 240 Гц. Для тих, хто віддає перевагу надплавному ігровому процесу, передбачений альтернативний режим 1080p з частотою до 480 Гц. Монітор відрізняється часом відгуку 1 мс (GtG), контрастністю 2000:1 та пікової яскравістю HDR до 750 нит.
UltraGear 27G850A-B охоплює 99% колірного простору DCI-P3, підтримує стандарти VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-SYNC, забезпечуючи насичені кольори та стабільний геймплей без розривів зображення. Пристрій використовує порт DisplayPort 2.1 UHBR13.5, який дозволяє передавати 4K із частотою 240 Гц, застосовуючи стиснення даних (DSC). Для передачі 4K без стиснення знадобився б порт UHBR20 з більш високою пропускною здатністю.
UltraGear 27G850A-B розрахований на геймерів, які прагнуть високої якості зображення і плавності гри. Завдяки поєднанню високої частоти оновлення, адаптивних технологій синхронізації та широкої колірної гами монітор ідеально підійде для динамічних ігор та кіберспорту.
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