Монитор Gigabyte AORUS FO32U с 32-дюймовым QD-OLED экраном работает на частоте165 Гц

Gigabyte расширяет свою линейку игровых мониторов, выпустив модель AORUS FO32U. Новинка оснащена QD-OLED-экраном с диагональю 32 дюйма. Панель обладает частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и разрешением 3840×2160 пикселей (UHD). Экран имеет время отклика 0,03 мс и покрывает 99% цветового пространства DCI-P3.

Монитор комплектуется подсветкой RGB Fusion 2.0 и встроенными динамиками мощностью 5 Вт. Среди портов в устройстве доступны HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с режимом DP и мощностью 18 Вт, а также USB-A и 3,5 мм аудиоразъем. Цены и даты начала продаж Gigabyte AORUS FO32U пока не объявлены.