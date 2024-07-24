Монітор Gigabyte AORUS FO32U із 32-дюймовим QD-OLED екраном працює на частоті 165 Гц24.07.24
Gigabyte розширює свою лінійку ігрових моніторів, випустивши модель AORUS FO32U. Новинка оснащена QD-OLED-екраном з діагоналлю 32 дюйми. Панель має частоту оновлення 165 Гц, пікову яскравість 1000 нит і роздільну здатність 3840×2160 пікселів (UHD). Екран має час відгуку 0,03 мс та покриває 99% колірного простору DCI-P3.
Монітор комплектується підсвічуванням RGB Fusion 2.0 та вбудованими динаміками потужністю 5 Вт. Серед портів у пристрої доступні HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C з режимом DP та потужністю 18 Вт, а також USB-A та 3,5 мм аудіороз’єм. Ціни та дати початку продажів Gigabyte AORUS FO32U поки не оголошені.
QD-OLED — своєрідний гібридний варіант матриць, що поєднує “квантові точки” (Quantum Dot) та органічні світлодіоди (OLED). Модифікація QD-OLED була представлена компанією Samsung наприкінці 2021 року як відповідь на просунуті OLED-панелі від LG. Технологія взяла краще у QLED і OLED: в її основу лягли сині світлодіоди, пікселі, що самосвітяться, замість зовнішнього підсвічування, та «квантові точки», які відіграють роль кольорових світлофільтрів.
Ці фільтри практично не послаблюють світло, на відміну від традиційних світлофільтрів. Завдяки використанню низки просунутих рішень інженерам вдалося досягти дуже вражаючих характеристик, що помітно перевершують багато інших OLED-матриць. Серед них — висока пікова яскравість від 1000 ніт (кд/м²), відмінні показники контрастності та глибини чорного, а також охоплення кольорів понад 90 % за стандартом BT.2020 і понад 120 % за DCI-P3. Такі матриці переважно зустрічаються у флагманських ТВ-панелях.
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Монітор Gigabyte AORUS FO32U із 32-дюймовим QD-OLED екраном працює на частоті 165 ГцGigabyte монiтор
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