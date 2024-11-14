Монитор для бизнеса Asus BE248CFN получил USB-C, HDR10 и 100% покрытие sRGB14.11.24
Asus представила новый монитор BE248CFN, оснащенный 24,1-дюймовым WUXGA (1920×1200) экраном с IPS-панелью, который разработан для профессионального использования. Монитор имеет соотношение сторон 16:10, обеспечивая больше вертикального рабочего пространства, что удобно для выполнения продуктивных задач.
Он поддерживает 100% охват цветового пространства sRGB, что делает его отличным выбором для работы с графикой и дизайном. Частота обновления дисплея составляет 100 Гц, а время отклика — 5 мс, что обеспечивает плавность изображения. Поддержка HDR10 улучшает контрастность и качество изображения.
Особенность модели — порт USB-C с мощностью до 96 Вт для зарядки устройств и передачи данных. Дополнительно монитор оснащен портами DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 и Ethernet RJ45, что обеспечивает стабильное подключение и широкие возможности подключения.
Также BE248CFN имеет эргономичные настройки для удобной работы и сертификацию TÜV Rheinland для защиты глаз, что снижает утомляемость при длительном использовании. Пока что информация о стоимости и дате появления монитора в продаже не сообщалась.
Asus начала принимать заказы на игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDP. Этот 31,5-дюймовый дисплей оснащен WOLED-матрицей с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц.
Главной особенностью новинки является поддержка двух режимов работы: в режиме с разрешением 1920×1080 пикселей максимальная частота обновления увеличивается до 480 Гц. Эта функция должна особенно заинтересовать киберспортсменов и любителей динамичных игр.
Монитор ROG Swift OLED PG32UCDP оснащен временем отклика 0,03 мс (от серого до серого), пиковой яркостью 1300 кд/м² и охлаждения, снижающей риск выгорания OLED-панели.Устройство также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black и охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3.
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