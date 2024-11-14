11.11.24

Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?

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Samsung Galaxy Flip6

Samsung Galaxy Flip – не совсем имиджевая история. Компактный в сложенном виде и практический классический в разложенном – он кажется полноценной альтернативой современным мобильным аппаратам. Разберемся так ли это