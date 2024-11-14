Монітор для бізнесу Asus BE248CFN отримав USB-C, HDR10 та 100% покриття sRGB

Asus представила новий монітор BE248CFN, оснащений 24,1-дюймовим WUXGA (1920×1200) екраном з IPS-панеллю, який розроблений для професійного використання. Монітор має співвідношення сторін 16:10, забезпечуючи більше вертикального робочого простору, що є зручним для виконання продуктивних завдань.

Він підтримує 100% охоплення колірного простору sRGB, що робить його чудовим вибором для роботи з графікою та дизайном. Частота оновлення дисплея становить 100 Гц, а час відгуку – 5 мс, що забезпечує плавність зображення. Підтримка HDR10 покращує контрастність та якість зображення.

Особливість моделі – порт USB-C з потужністю до 96 Вт для заряджання пристроїв та передачі даних. Додатково монітор оснащений портами DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 та Ethernet RJ45, що забезпечує стабільне підключення та широкі можливості підключення.

Також BE248CFN має ергономічні налаштування для зручної роботи та сертифікацію TÜV Rheinland для захисту очей, що знижує стомлюваність при тривалому використанні. Поки що інформація про вартість та дату появи монітора у продажу не повідомлялася.

Asus почала приймати замовлення на ігровий монітор ROG Swift OLED PG32UCDP. Цей 31,5-дюймовий дисплей оснащений WOLED-матрицею з роздільною здатністю 3840х2160 пікселів і частотою оновлення 240 Гц.

Головною особливістю новинки є підтримка двох режимів роботи: у режимі з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів максимальна частота оновлення збільшується до 480 Гц. Ця функція має особливо зацікавити кіберспортсменів та любителів динамічних ігор.

Монітор ROG Swift OLED PG32UCDP оснащений часом відгуку 0,03 мс (від сірого до сірого), пікової яскравістю 1300 кд/м² та охолодження, що знижує ризик вигоряння OLED-панелі. Пристрій також має сертифікат VESA DisplayHDR 400 True Black та охоплює 99% колірної гами DCI-P3.