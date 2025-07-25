Монитор Asus ProArt PA32QCV с матрицей 6K и поддержкой HDR10 с VESA DisplayHDR 600 стоит $1300

Компания Asus анонсировала новый монитор ProArt Display PA32QCV, ориентированный на специалистов, работающих с графикой, видеомонтажом и цветокоррекцией. Новинка оснащена 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 6K (6016×3384 пикселя) и плотностью 218 ppi.

По заявлению ASUS, рабочая площадь экрана на 145% больше по сравнению с 4K-дисплеями. Модель охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, а также демонстрирует цветопередачу с точностью Delta E<2. Поддерживаются стандарты HDR10 и VESA DisplayHDR 600, частота обновления — 60 Гц.

Для пользователей macOS предусмотрен цветовой пресет M Model-P3 и совместимость с программным обеспечением DisplayWidget Center. Монитор получил эргономичную конструкцию с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты. Поддерживается технология Light Sync, которая адаптирует яркость изображения в зависимости от условий освещения.

Asus ProArt PA32QCV оснащён интерфейсами Thunderbolt 4 (с подачей питания до 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хабом. Также реализована функция Auto KVM — она позволяет переключаться между двумя подключёнными компьютерами, используя одну клавиатуру и мышь.

Монитор Asus ProArt PA32QCV поступит в продажу в августе 2025 года по цене $1299. В комплект входит трёхмесячная подписка на Adobe Creative Cloud.