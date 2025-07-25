Монітор Asus ProArt PA32QCV з матрицею 6K та підтримкою HDR10 з VESA DisplayHDR 600 коштує $1300

Компанія Asus анонсувала новий монітор ProArt Display PA32QCV, орієнтований на фахівців, що працюють з графікою, відеомонтажем та корекцією кольорів. Новинка оснащена 31,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 6K (6016×3384 пікселя) та щільністю 218 ppi.

За заявою ASUS, робоча площа екрану на 145% більша в порівнянні з 4K-дисплеями. Модель охоплює 98% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB, а також демонструє передачу кольору з точністю Delta E<2. Підтримуються стандарти HDR10 та VESA DisplayHDR 600, частота оновлення – 60 Гц.

Для користувачів macOS передбачений колірний пресет M Model-P3 та сумісність із програмним забезпеченням DisplayWidget Center. Монітор отримав ергономічну конструкцію з регулюванням нахилу, повороту, обертання та висоти. Підтримується технологія Light Sync, яка адаптує яскравість зображення залежно від умов освітлення.

Asus ProArt PA32QCV оснащений інтерфейсами Thunderbolt 4 (з подачею живлення до 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-хабом. Також реалізовано функцію Auto KVM — вона дозволяє перемикатися між двома підключеними комп’ютерами, використовуючи одну клавіатуру та мишу.

Монітор Asus ProArt PA32QCV надійде у продаж у серпні 2025 року за ціною $1299. У комплект входить тримісячна передплата Adobe Creative Cloud.