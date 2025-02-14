Мини-ПК Asus NUC 15 Pro основаны на платформе Intel Arrow Lake-H

Asus пополнила серию мини-ПК NUC новой моделью NUC 15 Pro, построенной на платформе Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake). Линейка включает конфигурации с процессорами Core Ultra 5 225H и 235H, а также Core Ultra 7 255H и 265H.

Asus NUC 15 Pro поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 (SO-DIMM) и два SSD-накопителя M.2 (2242 и 2280) с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Среди сетевых возможностей — 2,5-гигабитный Ethernet и модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Стоимость мини-ПК ASUS NUC 15 Pro пока не объявлена.

Графическая обработка возложена на интегрированное видеоядро Intel Arc. В набор интерфейсов входят два порта HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, три USB 3.2 Gen2 Type-A и один USB 2.0. Комплектный блок питания имеет мощность 120 Вт.