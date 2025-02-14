Міні-ПК Asus NUC 15 Pro засновані на платформі Intel Arrow Lake-H

Asus поповнила серію міні-ПК NUC новою моделлю NUC 15 Pro, побудованою на платформі Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake). Лінійка включає конфігурації з процесорами Core Ultra 5 225H та 235H, а також Core Ultra 7 255H та 265H.

Asus NUC 15 Pro підтримує до 96 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6400 (SO-DIMM) та два SSD-накопичувачі M.2 (2242 та 2280) з інтерфейсом PCIe 4.0 x4. Серед мережевих можливостей – 2,5-гігабітний Ethernet та модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Вартість міні-ПК ASUS NUC 15 Pro поки не оголошено.

Графічна обробка покладена інтегроване відеоядро Intel Arc. У набір інтерфейсів входять два порти HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, три USB 3.2 Gen2 Type-A та один USB 2.0. Комплектний блок живлення має потужність 120 Вт.