Міні-ПК Asus NUC 15 Pro засновані на платформі Intel Arrow Lake-H14.02.25
Asus поповнила серію міні-ПК NUC новою моделлю NUC 15 Pro, побудованою на платформі Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake). Лінійка включає конфігурації з процесорами Core Ultra 5 225H та 235H, а також Core Ultra 7 255H та 265H.
Asus NUC 15 Pro підтримує до 96 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6400 (SO-DIMM) та два SSD-накопичувачі M.2 (2242 та 2280) з інтерфейсом PCIe 4.0 x4. Серед мережевих можливостей – 2,5-гігабітний Ethernet та модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Вартість міні-ПК ASUS NUC 15 Pro поки не оголошено.
Графічна обробка покладена інтегроване відеоядро Intel Arc. У набір інтерфейсів входять два порти HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, три USB 3.2 Gen2 Type-A та один USB 2.0. Комплектний блок живлення має потужність 120 Вт.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Google проведе конференцію розробників I/O 20 травня 2025 року Google події у світі
Перший день конференції розпочне з доповіді генеральний директор компанії Google Сундар Пічаї. Компанія представить нові напрацювання у сфері штучного інтелекту і не лише.
Міні-ПК Asus NUC 15 Pro засновані на платформі Intel Arrow Lake-H Asus Intel
Asus поповнила серію міні-ПК NUC новою моделлю NUC 15 Pro, побудованою на платформі Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake).
Google проведе конференцію розробників I/O 20 травня 2025 року
Міні-ПК Asus NUC 15 Pro засновані на платформі Intel Arrow Lake-H
Кросовер Hyundai Casper Electric Cross отримав позашляховий обвіс
Asus Cobble – стильний корпус для SSD
YouTube в США частіше дивляться на телевізорах, ніж смартфонах
Навушники Apple PowerBeats Pro 2 отримали моніторинг серцевого ритму
Через тиждень зі старту продажів вже зафіксовано випадок оплавлення роз’єму живлення GeForce RTX 5090
Інвестиції в ШІ зростуть за 2025 рік удвічі
Технології Nvidia Optix 9 та Neural Texture Compression дозволять використовувати на 96% менше пам’яті в іграх
Google Messages зможе приймати дзвінки WhatsApp