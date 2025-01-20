Mini-ITX корпус Cooler Master Ncore 100 Air вмещает трёхслотовые видеокарты

Компания Cooler Master пополнила свою линейку корпусов моделью Ncore 100 Air, предназначенной для компактных сборок на базе материнских плат формата Mini-ITX. Новинка отличается лаконичным дизайном с панелями из анодированного алюминия и поддержкой трёхслотовых видеокарт длиной до 356 мм.

Cooler Master Ncore 100 Air совместима с блоками питания формата SFX и поставляется с низкопрофильным вентилятором для охлаждения. На панели ввода-вывода корпуса расположены два порта USB 3.2 Type-A, один Type-C и 3,5-мм аудиоразъём. В конструкции корпуса предусмотрен открытый дизайн, что облегчает доступ к компонентам и улучшает вентиляцию.

Габариты устройства составляют 155 x 212 x 449 мм, что делает его подходящим для компактных сборок. Cooler Master Ncore 100 Air будет доступен в двух цветах — чёрном и серебристом.

Продажи корпуса начнутся в первом квартале 2025 года. Стоимость будет объявлена ближе к релизу.