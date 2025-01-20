Mini-ITX корпус Cooler Master Ncore 100 Air вміщує трислотові відеокарти20.01.25
Компанія Cooler Master поповнила свою лінійку корпусів моделлю Ncore 100 Air, що призначена для компактних зборок на базі материнських плат формату Mini-ITX. Новинка відрізняється лаконічним дизайном з панелями з анодованого алюмінію та підтримкою трьохслотових відеокарт довжиною до 356 мм.
Cooler Master Ncore 100 Air сумісна з блоками живлення формату SFX і постачається із низькопрофільним вентилятором для охолодження. На панелі вводу-виводу корпусу розташовані два порти USB 3.2 Type-A, один Type-C та 3,5-мм аудіороз’єм. У конструкції корпусу передбачений відкритий дизайн, що полегшує доступ до компонентів та покращує вентиляцію.
Габарити пристрою становлять 155 x 212 x 449 мм, що робить його придатним для компактних складання. Cooler Master Ncore 100 Air буде доступний у двох кольорах – чорному та сріблястому.
Продаж корпусу розпочнеться у першому кварталі 2025 року. Вартість буде оголошена ближче до релізу.
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Mini-ITX корпус Cooler Master Ncore 100 Air вміщує трислотові відеокарти Cooler Master корпус
Cooler Master Ncore 100 Air сумісна з блоками живлення формату SFX і поставляється з низькопрофільним вентилятором
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