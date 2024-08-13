Microsoft удалит графический редактор Paint 3D в ноябре из-за «непопулярности»13.08.24
Microsoft объявила о завершении поддержки и удалении из магазина Microsoft Store приложения Paint 3D. Согласно уведомлению, которое получили некоторые пользователи, с 4 ноября 2024 года Paint 3D перестанет быть доступным для загрузки и больше не будет получать обновления. Это решение пришло спустя восемь лет после запуска программы в октябре 2016 года, когда Paint 3D была представлена как модернизированная версия классического Microsoft Paint.
Изначально Paint 3D позиционировалась как приложение с акцентом на трехмерное моделирование, предлагая пользователям возможность создавать и редактировать 3D-объекты. Однако, несмотря на поддержку таких функций, как слои, эффекты прозрачности, удаление фона и работа с PNG, программа не смогла завоевать популярность среди пользователей. В то время как Paint 3D предлагала расширенные возможности, многие пользователи продолжали предпочитать классический Paint за его простоту и скорость.
Ситуация с Paint 3D выглядит особенно иронично, учитывая, что классический Paint, который был почти заменен на Paint 3D, продолжает оставаться актуальным. Microsoft недавно добавила в классический Paint функции, которые ранее были эксклюзивными для Paint 3D, такие как слои и удаление фона. Более того, Paint получает «вторую жизнь» с интеграцией генератора изображений на основе искусственного интеллекта, что делает его еще более привлекательным для пользователей.
В конце прошлого года Microsoft представила новый интегрированный инструмент генеративного искусственного интеллекта DALL-E 3 в Paint для пользователей Windows 11. Эта функция, доступная через боковую панель Cocreator в Paint, позволяет создавать изображения непосредственно в программе и использовать возможности ChatGPT от OpenAI.
А еще до этого Microsoft начала тестирование нового инструмента Paint, позволяющего удалять фон из изображений.
Для использования инструмента достаточно нажать кнопку «Удалить фон» на панели инструментов. Фон автоматически выделится и вырезается вокруг объекта. Кроме того, Microsoft предоставляет возможность вручную выделить область фона для дальнейшего удаления.
Обычно такая функция используется для быстрого редактирования изображений, таких как обрезка, изменение размера и добавление заметок. Некоторые приложения, например Canva, ограничивают доступ к функции удаления фона платежными ограничениями, в то время как Adobe Express требует создания учетной записи перед использованием, поэтому альтернатива в виде Paint может понравиться многим пользователям.
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