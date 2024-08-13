Microsoft видалить графічний редактор Paint 3D у листопаді через «непопулярність»13.08.24
Microsoft оголосила про завершення підтримки та видалення з магазину Microsoft Store програми Paint 3D. Згідно з повідомленням, яке отримали деякі користувачі, з 4 листопада 2024 року Paint 3D перестане бути доступним для завантаження і більше не отримуватиме оновлення. Це рішення прийшло через вісім років після запуску програми у жовтні 2016 року, коли Paint 3D була представлена як модернізована версія класичного Microsoft Paint.
Спочатку Paint 3D позиціонувалась як додаток з акцентом на тривимірне моделювання, пропонуючи користувачам можливість створювати та редагувати 3D-об’єкти. Однак, незважаючи на підтримку таких функцій як шари, ефекти прозорості, видалення фону та робота з PNG, програма не змогла завоювати популярність серед користувачів. У той час як Paint 3D пропонувала розширені можливості, багато користувачів продовжували віддавати перевагу класичному Paint за його простоту і швидкість.
Ситуація з Paint 3D виглядає особливо іронічно з огляду на те, що класичний Paint, який був майже замінений на Paint 3D, продовжує залишатися актуальним. Microsoft нещодавно додала в класичний Paint функції, які раніше були ексклюзивними для Paint 3D, такі як шари та видалення фону. Більше того, Paint отримує “друге життя” з інтеграцією генератора зображень на основі штучного інтелекту, що робить його ще більш привабливим для користувачів.
Наприкінці минулого року Microsoft представила новий інтегрований інструмент генеративного штучного інтелекту DALL-E 3 в Paint для користувачів Windows 11. Ця функція, доступна через бічну панель Cocreator в Paint, дозволяє створювати зображення безпосередньо в програмі та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI
А ще до цього Microsoft початку тестування нового інструменту Paint, що дозволяє видаляти фон із зображень.
Для використання інструмента достатньо натиснути кнопку “Видалити фон” на панелі інструментів. Фон автоматично виділиться та вирізається навколо об’єкта. Крім того, Microsoft надає можливість вручну виділити фонову область для подальшого видалення.
Зазвичай така функція використовується для швидкого редагування зображень, таких як обрізка, зміна розміру та додавання нотаток. Деякі програми, наприклад Canva, обмежують доступ до функції видалення фону платіжними обмеженнями, в той час як Adobe Express вимагає створення облікового запису перед використанням, тому альтернатива Paint може сподобатися багатьом користувачам.
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