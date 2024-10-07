Microsoft прекращает производство и разработку устройств виртуальной реальности07.10.24
Microsoft объявила о завершении производства своей AR-гарнитуры HoloLens 2, что фактически означает конец этой линейки продуктов. Клиентам и партнёрам компании предоставляется последний шанс приобрести оставшиеся устройства, после чего запасы будут исчерпаны. Несмотря на прекращение производства, Microsoft пообещала предоставлять обновления безопасности и исправления программных ошибок для HoloLens 2 до 2028 года. Однако поддержка первой версии HoloLens прекратится уже 10 декабря 2024 года.
Решение прекратить разработку HoloLens не стало неожиданностью, так как компания ещё в 2022 году отказалась от планов по выпуску HoloLens 3. На тот момент Алекс Кипман, возглавлявший подразделение смешанной реальности, заверял, что платформа чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о её закрытии. Однако HoloLens 2, выпущенная в 2019 году и нацеленная на корпоративный рынок, не смогла завоевать массовую популярность и столкнулась с конкуренцией на рынке смешанной реальности.
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