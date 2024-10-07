Microsoft припиняє виробництво та розробку пристроїв віртуальної реальності

Microsoft оголосила про завершення виробництва своєї AR гарнітури HoloLens 2, що фактично означає кінець цієї лінійки продуктів. Клієнтам і партнерам компанії надається останній шанс придбати пристрої, що залишилися, після чого запаси будуть вичерпані. Незважаючи на припинення виробництва, Microsoft пообіцяла надавати оновлення безпеки та виправлення програмних помилок для HoloLens 2 до 2028 року. Однак, підтримка першої версії HoloLens припиниться вже 10 грудня 2024 року.



Рішення припинити розробку HoloLens не стало несподіванкою, оскільки компанія ще в 2022 році відмовилася від планів з випуску HoloLens 3. На той момент Алекс Кіпман, який очолював підрозділ змішаної реальності, запевняв, що платформа почувається добре, незважаючи на чутки про її закриття. Однак HoloLens 2, випущена в 2019 році і націлена на корпоративний ринок, не змогла завоювати масової популярності і зіткнулася з конкуренцією на ринку змішаної реальності.